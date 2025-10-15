El asesinato de Emir Barboza, un niño del barrio Valle Grande, generó una ola de consternación y dolor en la provincia. El periodista Osvaldo "Pájarito" Benmuyal se hizo eco de esta tragedia con una editorial contundente y sin concesiones en su programa radial "Con Alma y Vida".

Benmuyal focalizó su crítica en la necesidad de aplicar una "mano muy dura" y cuestionó la lentitud y el precio político de tomar decisiones fuertes en materia de seguridad. "Ahora piden que un gobierno solucione todo, en un rato, para hacerlo hay que tener mano muy dura y hay que pagar un precio tanto a nivel nacional como acá y bancarte que te digan que sos autoritario y que te chupen un huevo", sentenció el periodista, priorizando que "esto no vuelva a pasar".

La editorial arremetió directamente contra los responsables del crimen y contra los discursos que buscan justificar la violencia. En alusión a una potencial defensa legal de los involucrados, Benmuyal se mostró indignado: "Y después los ves ahí en la justicia explicando que no quería matar al niño, yo no lo quería matar. Marrón, ¿que te pasa?, imbécil, ¿qué hacés con un arma? se me escapó el tiro, no quería que van a decir ahora estos tarados pelotudos de mierda".

El periodista fue categórico al exigir que se apliquen métodos de identificación rápidos y concluyentes, y que los culpables no regresen al circuito social: "Ya les tienen que hacer la prueba de la pólvora en la mano para ver quien disparó y listo que no salga más".

Finalmente, el "Pájaro" Benmuyal pidió directamente medidas extremas, incluso validando el accionar policial letal en ciertas circunstancias. "Tienen que bajarlos a esos tipos, no tienen que volver a pisar la calle", sostuvo, y añadió con tono desafiante: "Bajarlos bien, che la policía mató un tipo y bueno, que querés”.