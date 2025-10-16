Una serie de denuncias comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp de San Juan, donde vecinos alertaron sobre un intento de estafa dirigido principalmente a jubilados. Según los testimonios, los estafadores se comunican por la aplicación de mensajería ofreciendo un supuesto descuento del 40% para jubilados en un reconocido supermercado local.

El mensaje, que aparenta provenir del supermercado Átomo, invita al beneficiario a completar una serie de datos personales para acceder a la promoción. Sin embargo, todo se trata de un engaño: al proporcionar la información solicitada, las víctimas pierden el control de sus cuentas bancarias.

Varios damnificados afirmaron que, tras el contacto, les sustrajeron dinero de sus cuentas e incluso les tomaron préstamos personales con extensiones de pago de hasta tres años y montos superiores al millón de pesos. “Con mis datos me sacaron un préstamo enorme, no sé cómo voy a pagar eso”, contó una de las víctimas en un grupo vecinal.

Las autoridades locales recordaron que ninguna empresa seria solicita datos bancarios o claves por WhatsApp y recomendaron no abrir enlaces ni responder a mensajes sospechosos. Desde la Policía de San Juan insistieron en denunciar inmediatamente este tipo de contactos y comunicarse con el área de delitos informáticos ante cualquier intento de estafa.

Por el momento, el supermercado mencionado aclaró que no está realizando ninguna promoción especial para jubilados y que ya se realizaron las denuncias correspondientes para evitar que se siga utilizando su nombre con fines delictivos.