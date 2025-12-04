El mensaje de la esposa de Maxi López al exfutbolista a días de ser mamá

Daniela Christiansson, quien se encuentra en Suiza, está próxima a la fecha de parto de su hijo Lando, la cual está prevista para finales de diciembre,. Ante la inminencia del nacimiento, Maxi López ha tomado la decisión de viajar al país europeo para acompañar a su mujer y estar presente en el evento,.

Esta decisión implica una pausa temporal en su participación en MasterChef Celebrity, el reality de cocina en Argentina. Mientras López esté ausente, su lugar será ocupado por Yanina Latorre.

A pesar de que el exfutbolista había sido objeto de críticas por dejar a su mujer en Argentina durante un embarazo avanzado mientras también cuidaba a su hija pequeña, Elle, él había asegurado que contaba tanto con el consentimiento como con la ayuda de Daniela. Recientemente, Christiansson demostró su apoyo incondicional a la carrera de Maxi López en Argentina, publicando una foto de él en el evento de Revista Gente y escribiendo: "Personaje del año. Bravo amor y eso que fue en tan solo unos meses".

Por su parte, Maxi López también le dedicó un emotivo posteo a Christiansson con un mensaje claro: "Falta poco para estar juntos".

Una vez que pase estos días de diciembre con su familia en Suiza, López regresará a la Argentina para retomar el rodaje de MasterChef Celebrity. Además, se espera que participe en la temporada de Mar del Plata con Olga y que pueda llegar a un acuerdo con Telefe para continuar con otros proyectos después del reality. En un horizonte más lejano, Maxi López ha expresado su deseo de tener a sus cinco hijos juntos. Según reveló la periodista Naiara Vecchio, cuando Lando cumpla tres meses, Daniela Christiansson y él, junto con la niña pequeña, viajarían a la Argentina para convivir como una familia ensamblada, completando así el arreglo de Maxi López para el 2026 que incluye streaming y televisión.