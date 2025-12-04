Cuántos millones le cobró Doña Florinda a Moria Casán para ir a su programa

La visita de Florinda Meza al programa de Moria Casán en la pantalla de El Trece provocó un "verdadero terremoto mediático". El interés no solo se centró en las "declaraciones sin filtro de la actriz mexicana" acerca de su vida privada y los rumores sobre la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), sino también en el monto que habría cobrado por participar.

Tras el impacto que generó la entrevista, donde Moria Casán deslumbró a su público al contar con la presencia de la figura protagonista de varios escándalos por su relación con Chespirito, se dieron a conocer detalles de la negociación.

Durante el ciclo de streaming Ya fue todo, se reveló que Florinda Meza habría solicitado una gran suma de dinero por la charla. El conductor del ciclo resaltó el acuerdo: “Hubo una negociación en donde dijeron que viene Doña Florinda a cambio de 20 mil dólares”.

El presentador comentó que, a pesar de la sorpresa que genera la cifra, "Este tipo de entrevistas se pagan muchas veces, son entrevistas internacionales, que es muy común en Europa y en otros lugares, Susana lo hacía”.

La actriz mexicana se habría asegurado el pago para conversar con Casán sobre cómo nació su amor con Chespirito y romper el mito al declarar que "Nunca fui la otra". Además, en el programa, la actriz también advirtió si quiere rehacer su vida con otro hombre, siendo identificada como la viuda de Chespirito,.

Finalmente, Castelo bromeó sobre la determinación de la artista de no hablar con la prensa a la salida del canal, sugiriendo: “Creo que Doña Florinda cuando salió dijo ‘estos no pagaron nada así que no me quedo a hablar, no doy ningún móvil’”.