La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este viernes la reprogramación del inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional y la Primera B, las dos principales categorías del fútbol de Ascenso.

Sin detallar los motivos de la decisión, el ente rector del fútbol argentino informó que ambos campeonatos sufrirán un retraso de una semana y comenzarán oficialmente el próximo 14 de febrero.

En el caso de la Primera Nacional, el torneo estaba previsto para arrancar el sábado 7 de febrero, con encuentros destacados como Atlanta-Quilmes y Los Andes-Almirante Brown, dos cruces tradicionales del calendario.

Por su parte, la Primera B tendrá la misma modificación y también dará inicio durante el fin de semana largo de Carnaval, en sintonía con la reprogramación general dispuesta por la AFA.

La única división del Ascenso que mantendrá su fecha original será la Primera C, que comenzará según lo previsto el sábado 21 de febrero.

A través de un comunicado oficial, la AFA informó: “Se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División B, quedando fijada para el 14 de febrero de 2026, manteniéndose por otra parte, el 21 de febrero de 2026 para el inicio del Campeonato de Primera División C”.