Agenda deportiva en San Juan: todo lo que va a pasar del 26 al 28 de septiembre
POR REDACCIÓN
Entre el viernes 26, sábado 27 y el domingo 28 de septiembre, la provincia ofrecerá una programación completa de competencias y actividades deportivas. La propuesta incluye desde encuentros recreativos, como una caminata solidaria y de concientización, hasta torneos federados de fútbol, básquet, rugby, hockey sobre patines, vóley y ciclismo.
A continuación, conocé en detalle cada una de las actividades del fin de semana, ya sea para sumarte como participante o disfrutarla desde afuera como espectador apasionado del deporte.
Caminata por el Alzheimer
El sábado 27, de 11 a 13, se realizará la caminata por el Alzheimer en la Plaza del Bicentenario. Se esperan alrededor de 200 participantes. La actividad es organizada por Clínica El Castaño y Fundación Ineco para concientizar a la comunidad.
Automovilismo y travesía
El campeonato sanjuanino de automovilismo travesía disputará su quinta fecha en Los Berros, Sarmiento, durante el sábado y domingo desde las 10, con 60 pilotos inscriptos.
Además, se desarrollará el Desafío Encón, una prueba de travesía de 10 km en el desierto, con la participación de la Escuela Albergue Dr. Juana Carlos Navarro.
Ciclismo
El Torneo Critérium 2025 tendrá dos fechas: el sábado en el Circuito Triángulo de Rivadavia para categorías Libres y Máster, mientras que el domingo se desarrollará tanto en El Pinar como también, en Rivadavia, con la organización de Club Sol Naciente.
Vóley y hockey sobre césped
La Liga Social Femenina de Vóley se jugará el sábado en el Velódromo Vicente Alejo Chancay de Pocito, con 12 partidos en el día.
Por su parte, en el CEF N°20 de Santa Lucía habrá actividad de Mamis Hockey Social e inferiores durante sábado y domingo, junto con encuentros de balonmano juvenil, a realizarse el domingo.
Fútbol
La Liga Sanjuanina de Fútbol disputará la fecha 12 del Torneo Clausura en Primera División entre sábado y domingo. El encuentro más destacado será el de Unión de Villa Krause con Colón Junior, el domingo a las 17.30 en el Estadio del Bicentenario. También habrá actividad de Segunda División durante todo el fin de semana.
Primera División – Masculino: programación de la fecha 12
Sábado 27
- Alianza vs Marquesado.
- San Lorenzo de Ullúm vs. Juventud Zondina.
- Sarmiento de Zonda vs. Aberastain de Pocito.
- Minero vs. Trinidad, en cancha de Juventud Unida de Pocito.
Domingo 28
Horarios: Cuarta División a las 14.30 y Primera División a las 17
- Atenas de Pocito vs. Villa Obrera.
- Carpintería vs. 9 de Julio.
- Desamparados vs. López Peláez.
- Rivadavia vs. Peñarol.
- Unión de Villa Krause vs. Colón Junior, en Estadio San Juan del Bicentenario. (Cuarta División a las 15.00 y Primera a las 17.30)
Segunda División – Masculino: programación de la sexta fecha del Torneo de Verano, Zona Ascenso y Reválida
Horarios: Cuarta División a las 14 y Primera División a las 16:30
Viernes 26
- San Damián vs. Defensores de Los Andes
Sábado 27
- Libertad Juvenil vs. Juventud Unida
- Sp. Picón vs. San Agustín
- Recabarren vs. El Globo
- Centenario Olímpico vs. Los Pumas
Domingo 28
- Villa Ibáñez vs. Juventud Ullunera.
- Juventud Rivera vs. Fiorito.
- Punteto vs. Defensores de Argentinos.
- Villa Hipódromo vs. Del Bono
- Huarpes vs. Rawson Junior
Rugby
El seleccionado sanjuanino U17 enfrentará a Alto Valle en un amistoso el sábado en Sporting Alfiles. El domingo se jugará la segunda fecha del torneo femenino en 9 de Julio y la tercera fecha del campeonato de Desarrollo en Angaco.
Básquet
Se programaron partidos de los niveles 1 y 2, tanto en masculino como femenino, correspondientes a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Federación de Básquetbol de San Juan, con encuentros entre viernes y domingo.
Nivel 1 – Masculino: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura
Viernes 26
- 22:00 : Del Bono vs. Lanteri, Urquiza vs. Jáchal BC
Nivel 2 – Masculino: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura
Viernes 26
- 22:00 Sanjuanino Junior vs Unión Vecinal de Trinidad
Domingo 28
- 20:00 - El Ceibo Azul vs. El Ceibo Blanco.
- 21:00 - Inca Huasi vs. La Granjah.
Nivel 1 – Femenino: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura
Viernes 26
- 21.00 Universidad vs. Jáchal BC
Domingo 28
- 19.00 Del Bono vs. Sanjuanino Junior
Hockey sobre patines
El Torneo Oficial de la Federación Sanjuanina de Patín continuará con la última fecha de la primera ronda en las ramas masculina y femenina, tanto en Primera como en Reserva, con partidos programados entre viernes y domingo.
Torneo Oficial – A1 – Categoría Primera - Masculino: programación de fecha 21 del torneo (última fecha de la primera ronda)
Viernes 26
21.30 Unión Vecinal de Trinidad vs. Social; Hispano vs. Lomas; Altos de San Juan vs. Olimpia; Valenciano vs. Concepción; y Atlético Argentino vs. Bancaria.
Torneo Oficial – A1 – Categoría Reserva - Masculino: programación de fecha 21 del torneo (última fecha de la primera ronda)
Jueves 25
Huarpes 1-1 Richet Zapata
Viernes 26
20.00 Unión Vecinal de Trinidad vs. Social; Hispano vs. Lomas; Altos de San Juan vs. Olimpia; Valenciano vs. Concepción; y Atlético Argentino vs. Bancaria.
Otras disciplinas y actividades
- Torneo femenino de hockey sobre pista en Juventud del Norte, Chimbas.
- Salida de la delegación sanjuanina hacia los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata, el domingo desde el Club Julio Mocoroa.
- Encuentro de autos clásicos el domingo en el Velódromo Chancay.