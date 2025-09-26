Entre el viernes 26, sábado 27 y el domingo 28 de septiembre, la provincia ofrecerá una programación completa de competencias y actividades deportivas. La propuesta incluye desde encuentros recreativos, como una caminata solidaria y de concientización, hasta torneos federados de fútbol, básquet, rugby, hockey sobre patines, vóley y ciclismo.

A continuación, conocé en detalle cada una de las actividades del fin de semana, ya sea para sumarte como participante o disfrutarla desde afuera como espectador apasionado del deporte.



Caminata por el Alzheimer

El sábado 27, de 11 a 13, se realizará la caminata por el Alzheimer en la Plaza del Bicentenario. Se esperan alrededor de 200 participantes. La actividad es organizada por Clínica El Castaño y Fundación Ineco para concientizar a la comunidad.

Automovilismo y travesía

El campeonato sanjuanino de automovilismo travesía disputará su quinta fecha en Los Berros, Sarmiento, durante el sábado y domingo desde las 10, con 60 pilotos inscriptos.

Además, se desarrollará el Desafío Encón, una prueba de travesía de 10 km en el desierto, con la participación de la Escuela Albergue Dr. Juana Carlos Navarro.

Ciclismo

El Torneo Critérium 2025 tendrá dos fechas: el sábado en el Circuito Triángulo de Rivadavia para categorías Libres y Máster, mientras que el domingo se desarrollará tanto en El Pinar como también, en Rivadavia, con la organización de Club Sol Naciente.

Vóley y hockey sobre césped

La Liga Social Femenina de Vóley se jugará el sábado en el Velódromo Vicente Alejo Chancay de Pocito, con 12 partidos en el día.

Por su parte, en el CEF N°20 de Santa Lucía habrá actividad de Mamis Hockey Social e inferiores durante sábado y domingo, junto con encuentros de balonmano juvenil, a realizarse el domingo.

Fútbol

La Liga Sanjuanina de Fútbol disputará la fecha 12 del Torneo Clausura en Primera División entre sábado y domingo. El encuentro más destacado será el de Unión de Villa Krause con Colón Junior, el domingo a las 17.30 en el Estadio del Bicentenario. También habrá actividad de Segunda División durante todo el fin de semana.

Primera División – Masculino: programación de la fecha 12

Sábado 27

Alianza vs Marquesado.

San Lorenzo de Ullúm vs. Juventud Zondina.

Sarmiento de Zonda vs. Aberastain de Pocito.

Minero vs. Trinidad, en cancha de Juventud Unida de Pocito.

Domingo 28

Horarios: Cuarta División a las 14.30 y Primera División a las 17

Atenas de Pocito vs. Villa Obrera.

Carpintería vs. 9 de Julio.

Desamparados vs. López Peláez.

Rivadavia vs. Peñarol.

Unión de Villa Krause vs. Colón Junior, en Estadio San Juan del Bicentenario. (Cuarta División a las 15.00 y Primera a las 17.30)

Segunda División – Masculino: programación de la sexta fecha del Torneo de Verano, Zona Ascenso y Reválida

Horarios: Cuarta División a las 14 y Primera División a las 16:30

Viernes 26

San Damián vs. Defensores de Los Andes

Sábado 27

Libertad Juvenil vs. Juventud Unida

Sp. Picón vs. San Agustín

Recabarren vs. El Globo

Centenario Olímpico vs. Los Pumas

Domingo 28

Villa Ibáñez vs. Juventud Ullunera.

Juventud Rivera vs. Fiorito.

Punteto vs. Defensores de Argentinos.

Villa Hipódromo vs. Del Bono

Huarpes vs. Rawson Junior

Rugby

El seleccionado sanjuanino U17 enfrentará a Alto Valle en un amistoso el sábado en Sporting Alfiles. El domingo se jugará la segunda fecha del torneo femenino en 9 de Julio y la tercera fecha del campeonato de Desarrollo en Angaco.

Básquet

Se programaron partidos de los niveles 1 y 2, tanto en masculino como femenino, correspondientes a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Federación de Básquetbol de San Juan, con encuentros entre viernes y domingo.

Nivel 1 – Masculino: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura

Viernes 26

22:00 : Del Bono vs. Lanteri, Urquiza vs. Jáchal BC

Nivel 2 – Masculino: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura

Viernes 26

22:00 Sanjuanino Junior vs Unión Vecinal de Trinidad

Domingo 28

20:00 - El Ceibo Azul vs. El Ceibo Blanco.

21:00 - Inca Huasi vs. La Granjah.

Nivel 1 – Femenino: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura

Viernes 26

21.00 Universidad vs. Jáchal BC

Domingo 28

19.00 Del Bono vs. Sanjuanino Junior

Hockey sobre patines

El Torneo Oficial de la Federación Sanjuanina de Patín continuará con la última fecha de la primera ronda en las ramas masculina y femenina, tanto en Primera como en Reserva, con partidos programados entre viernes y domingo.

Torneo Oficial – A1 – Categoría Primera - Masculino: programación de fecha 21 del torneo (última fecha de la primera ronda)

Viernes 26

21.30 Unión Vecinal de Trinidad vs. Social; Hispano vs. Lomas; Altos de San Juan vs. Olimpia; Valenciano vs. Concepción; y Atlético Argentino vs. Bancaria.

Torneo Oficial – A1 – Categoría Reserva - Masculino: programación de fecha 21 del torneo (última fecha de la primera ronda)

Jueves 25

Huarpes 1-1 Richet Zapata

Viernes 26

20.00 Unión Vecinal de Trinidad vs. Social; Hispano vs. Lomas; Altos de San Juan vs. Olimpia; Valenciano vs. Concepción; y Atlético Argentino vs. Bancaria.

Otras disciplinas y actividades

Torneo femenino de hockey sobre pista en Juventud del Norte, Chimbas.

Salida de la delegación sanjuanina hacia los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata, el domingo desde el Club Julio Mocoroa.

Encuentro de autos clásicos el domingo en el Velódromo Chancay.



