Una mujer de 37 años murió abatida a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis (Estados Unidos), durante un operativo federal de inmigración este miércoles, generando una fuerte controversia y protestas en la ciudad.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el agente actuó en “defensa propia” después de que la mujer, dentro de su vehículo, intentara atropellar a los agentes durante la intervención”, lo que calificaron como un “acto de terrorismo interno”.

El hecho ocurrió en un barrio residencial del sur de Minneapolis, en la intersección de East 34th Street y Portland Avenue, donde las autoridades federales habían desplegado unos 2.000 agentes como parte de un operativo ampliado contra la inmigración.

Sin embargo, líderes locales, entre ellos el alcalde Jacob Frey, rechazaron la versión oficial y aseguraron que los videos del incidente no respaldan la narrativa de que la mujer intentó embestir a los agentes. Frey calificó la acción como “irresponsable” y no justificada.

Testimonios y grabaciones difundidos por testigos muestran a la mujer al volante de su camioneta cuando uno de los agentes abre fuego a corta distancia, impactando mortalmente el parabrisas antes de que el vehículo colisionara con otros coches estacionados.

La víctima, cuya identidad no fue confirmada inmediatamente por las autoridades, no era objetivo directo de ninguna orden de arresto migratorio, según declaraciones del jefe de policía local.

El incidente se produce en medio de un clima tenso por las políticas de inmigración y la presencia de fuerzas federales en ciudades como Minneapolis, y ha desatado protestas en la zona que exigen explicaciones y mayor responsabilidad de las agencias implicadas.