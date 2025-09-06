Al planear un viaje al exterior, muchas personas optan por pagar pasajes y alojamiento con tarjeta de crédito en cuotas y con anticipación. Sin embargo, esta modalidad no siempre resulta la más conveniente desde el punto de vista económico. Utilizar dólares, especialmente en efectivo, puede abaratar significativamente los costos y brindar beneficios importantes a los viajeros.

Esta recomendación aplica exclusivamente para viajes internacionales. En el caso de desplazamientos dentro del país, la ventaja radica en realizar un único pago, ya sea por transferencia o en efectivo, preferentemente en pesos. Actualmente, aproximadamente la mitad de las operaciones en agencias de viajes se abonan en dólares, reflejando la preferencia por esta moneda para viajes al exterior.

Las agencias de viajes suelen aceptar pagos en dólares en efectivo para contratar servicios y paquetes turísticos. Esta opción es elegida por muchos clientes que buscan evitar intereses y cargas impositivas adicionales. Aunque la mayoría de estas transacciones se realizan en plataformas virtuales, varias empresas mantienen locales físicos para facilitar el pago en efectivo.

Si el viajero dispone de dólares en efectivo o en una cuenta bancaria, abonar de esta forma permite ahorrar en impuestos vinculados a los viajes internacionales y elimina la dependencia de la cotización diaria del dólar. Anteriormente, tanto el impuesto país como el impuesto a las ganancias implicaban una retención del 60%, pero ahora esta carga se redujo al 30%, aunque sigue siendo significativa.

Otra alternativa económica consiste en cancelar el resumen de la tarjeta de crédito con dólares provenientes de la cuenta o en efectivo, lo que también implica un descuento del 30% en impuestos. En cuanto a los gastos efectuados en el exterior, utilizar dólares facilita evitar gravámenes adicionales, consolidándose como la opción más práctica para los viajeros.