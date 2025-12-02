El presidente Javier Milei oficializó este martes la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad Nacional y nombró en su reemplazo a Alejandra Monteoliva, quien asumirá hoy el cargo. La decisión se formalizó a través del Decreto 851/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Bullrich presentó su renuncia para asumir como senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), cargo para el que ya juró en el Congreso. El Gobierno agradeció “los servicios prestados” durante su gestión al frente del ministerio.

Quién es Alejandra Monteoliva

Monteoliva, licenciada en Seguridad y hasta ahora secretaria del área, confirmó la designación a través de sus redes sociales: “Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido”.

La nueva ministra destacó que la doctrina impulsada por Bullrich, basada en “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio”, “marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”. Monteoliva cerró su mensaje asegurando: “Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”.

Próximos pasos en Seguridad

Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni también agradeció la gestión de Bullrich y ratificó que el Gobierno enviará “en los próximos días” al Congreso la reforma del Código Penal, uno de los proyectos clave del área de Seguridad para esta nueva etapa.

Con la asunción de Monteoliva, el ministerio inicia una nueva etapa que apunta a sostener las políticas de seguridad actuales y avanzar en las reformas legislativas anunciadas por el Gobierno.