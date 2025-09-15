El Concurso Pizza Sanjuanina ya tiene a su primer ganador. Se trata de Alex Jara, quien fue elegido como el mejor pizzero entre más de 30 participantes y se quedó con el máximo galardón en la final celebrada durante la Expo Olivícola, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.

La definición reunió a siete finalistas: Mirko Rupcic, Erik Zamora, Iván Arnold, Nicolás Pereyra, Alejandro Balero, Alberto Videla y Alex Jara. Tras una reñida competencia, el jurado de especialistas premió la propuesta del flamante campeón, que destacó por su sabor y creatividad.

La pizza ganadora fue elaborada con productos sanjuaninos, entre ellos harina, aceite de oliva, salsa de tomate, jamón, albahaca y alcaucil, en línea con la consigna del certamen de revalorizar la producción local.

El jurado estuvo integrado por representantes de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina (APyCE), junto a miembros del Ministerio de la Producción y de la Universidad Católica de Cuyo. Todo el proceso fue supervisado por la Escribanía Mayor de Gobierno para garantizar la transparencia.

El concurso convocó a más de 30 participantes que, en distintas etapas, presentaron sus propuestas ante un público que acompañó cada jornada con entusiasmo. La competencia no solo buscó destacar la calidad gastronómica, sino también impulsar a jóvenes talentos y poner en valor un plato que ya forma parte de la identidad sanjuanina.

Con su triunfo, Alex Jara se convirtió en el primer campeón de la historia del Concurso Pizza Sanjuanina, en una edición que marcó el inicio de un certamen con proyección a futuro dentro del calendario gastronómico de la provincia.