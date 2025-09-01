El próximo 11 de septiembre a las 21 horas, el dúo folclórico "Campedrinos" llegará a San Juan para presentarse en el Teatro Sarmiento, en el marco de la gira nacional con la que difunden su nuevo álbum Bipolar. La propuesta combina lo más reciente de su repertorio con las canciones que el público ya adoptó como propias, en un espectáculo que, según anticipan, transita de lo más romántico a lo más festivalero.

“A San Juan estamos presentando nuestro nuevo álbum, que se llama Bipolar, lo estamos mostrando en todo el país. El show tiene de todo: las canciones del disco y también las que la gente quiere escuchar. Es un espectáculo que va desde lo más festivalero a lo más romántico y después de lo más romántico a lo más festivalero”, explicó Sergio Prada al referirse a la fecha en la provincia.

El vínculo con el público sanjuanino es uno de los puntos que destacan los músicos. “En San Juan nos encontramos con un público muy participativo, que canta con mucha pasión nuestras canciones. El año pasado se quedaron cantando una cueca solos, nosotros escuchábamos a ellos, fue increíble”, recordó Prada sobre su última visita a la provincia.

El dúo, integrado por Prada y Agustín Fantili, se ha consolidado en la escena nacional por su capacidad de fusionar tradición y renovación. “Amamos el folclore, es el género que nos pone la piel de gallina, pero también intentamos que tenga un sonido actual. Eso genera que muchos jóvenes se sientan identificados y se acerquen al género a través de nuestra música”, expresó.

En cuanto al contacto con su audiencia, destacaron la importancia del ida y vuelta constante: “La gente nos escribe muchísimo en redes, y después de los shows nos gusta sacarnos fotos, saludarlos, recibir un abrazo. Son gestos que uno siente en persona y que valoramos mucho”.

El recorrido de Campedrinos ha incluido colaboraciones con referentes como Los Nocheros y Jorge Rojas, así como cruces con artistas de otros géneros como Milo J y Agus Bernasconi, lo que refuerza su impronta de abrir caminos para que nuevas generaciones descubran el folclore.

La presentación en el Teatro Sarmiento promete un espectáculo de dos horas, con momentos íntimos y también con toda la potencia de la banda en escena. “Es un folclore muy campegrino, que va desde la zamba carpera hasta la zamba romántica, de una chacarera a una balada. Incluso hay un momento del show en el que nos quedamos solos con la guitarra y el mate, escuchando a la gente. Es un show que disfrutamos mucho porque sabemos que todo pasa rápido y hay que vivir cada instante”, concluyó Prada.

Las entradas ya están disponibles con precios que van desde los $22.400 en gradas generales hasta los $39.200 en la ubicación platinum.