Una familia de Mar del Plata inició una búsqueda desesperada para encontrar a Flor, su perra golden retriever de color beige, que se perdió el domingo por la tarde después de escapar de su casa en el barrio San Martín. La última vez fue vista corriendo por la intersección de las calles 106 y 51, en medio de la tensión del Superclásico.

Los dueños explicaron que no lograron alcanzarla cuando salió disparada. En diálogo con el portal 0223, señalaron que su única prioridad es que regrese a su hogar y ofrecieron una recompensa inusual: “No tenemos plata, pero sí un televisor de 55 pulgadas”, afirmaron.

Con evidente angustia, la familia remarcó que Flor es parte esencial de su vida cotidiana y que nunca había salido sola a la calle. “Queremos que vuelva con toda su familia que la espera y sus dos hermanos perrunos”, expresaron. Además, destacaron que la perra es “súper buena” y “dada” con todas las personas.

Flor se escapó de la vivienda en pleno partido y, pese a los intentos por detenerla, corrió varios metros hasta desaparecer entre las calles del barrio. La familia continúa recorriendo la zona y pidiendo ayuda a los vecinos.

Quienes tengan información que pueda ayudar a encontrarla pueden comunicarse al 2236022060.