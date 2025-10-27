Fuerza San Juan, liderado por Cristian Andino, se alzó con la victoria en las elecciones legislativas de 2025, según los resultados oficiales del escrutinio. El frente obtuvo un 34,45% de los votos, consolidándose como la opción más elegida por los sanjuaninos y marcando una diferencia significativa frente a sus competidores más directos.

Cristian Andino expresó su satisfacción tras los resultados: “Estamos felices, la verdad que ha sido una campaña muy intensa, muy a la vieja política, como cuando arrancamos en el territorio, de caminatas, de mateadas que nos llenan de alegría. Una campaña donde le tengo que agradecer especialmente a la militancia. Los militantes con esfuerzo y sacrificio pudieron llevar nuestras propuestas a cada rinconcito de los territorios y estamos contentos y felices”.

El líder de Fuerza San Juan destacó los resultados obtenidos en distintos departamentos, remarcando que la fuerza política superó expectativas en varias localidades. “En general hemos tenido muy buenos resultados en los departamentos grandes y en el interior. Nos hemos sorprendido también, como el caso del departamento Iglesia que hemos ganado; en Valle Fértil perdimos por muy pocos votos, pero considero que nuestra propuesta ha prendido. No teníamos muchos recursos, pero sí el esfuerzo”, señaló Andino, reconociendo además la labor de otros dirigentes locales: “Saludo a Romina Rosas y a Fabián Gramajo, a todos por el esfuerzo enorme”.

En los departamentos de Rawson, Chimbas y Pocito, Fuerza San Juan consiguió una elección destacada, mientras que en Rivadavia y Santa Lucía los resultados superaron incluso las expectativas iniciales del equipo de campaña. “Ahora a trabajar, a ponernos a disposición de los sanjuaninos para que, cuando nos toque jurar, vayamos con propuestas concretas”, subrayó Andino, anticipando un compromiso de gestión enfocado en las necesidades de la provincia.