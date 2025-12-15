Un hecho repudiable ocurrió este lunes en la localidad de Del Viso, provincia de Buenos Aires, cuando una nena de 2 años fue atropellada por un patrullero y quedó internada en grave estado. El episodio generó conmoción e indignación entre los vecinos de la zona.

La menor, identificada como Bianca R., se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Federico Falcón, según confirmaron familiares directos. De acuerdo al testimonio de sus tíos, la niña debió ser operada de urgencia debido a un hundimiento de cráneo provocado por el impacto.

Publicidad

“Un huesito le estaba tocando el cerebro como consecuencia del choque. Tiene raspones en la cabeza y en la cara porque la arrastró por el asfalto”, relataron los familiares, quienes aseguraron que el accidente ocurrió frente a la vivienda de la menor.

Vecinos del barrio denunciaron que el siniestro se habría producido por un descuido de los efectivos policiales que se desplazaban en el patrullero. Según los testimonios, la oficial que conducía el vehículo estaba utilizando el teléfono celular al momento del atropello, al igual que el acompañante.

Publicidad

Hasta el momento, no se difundió la identidad de la conductora del patrullero, ni se informó oficialmente si se le realizó un control de alcoholemia u otro tipo de pericia. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del caso.

El episodio generó fuerte malestar entre los vecinos, quienes exigen respuestas, sanciones y un rápido esclarecimiento de lo ocurrido, mientras la familia de Bianca aguarda por su evolución médica.