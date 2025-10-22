Andis restableció las pensiones por discapacidad tras una orden judicial

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dispuso el restablecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas, en cumplimiento de una resolución judicial. La medida fue formalizada mediante la Resolución 12621/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.

La decisión se adopta en respuesta a un fallo del Juzgado Federal de Catamarca N° 2, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo de esa provincia, Dalmacio Mera, en representación de un colectivo de pensionados. El fallo judicial ordenó a la Andis restablecer en un plazo de 24 horas todas las pensiones suspendidas, pagar los haberes retenidos y abstenerse de continuar las auditorías o disponer nuevas suspensiones mientras no haya una sentencia definitiva.

En consecuencia, la resolución de la Andis establece en su artículo primero dejar sin efecto las suspensiones y reanudar los pagos correspondientes. Asimismo, el artículo tercero instruye a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a no iniciar ni continuar auditorías de pensiones mientras se mantenga vigente la medida judicial.

El texto también encomienda la notificación a las personas beneficiarias, dispone que el gasto se atenderá con las partidas presupuestarias disponibles y ordena comunicar la decisión a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para la reactivación del pago de las prestaciones.

Las causas judiciales que derivaron en esta medida fueron impulsadas por organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Azul, ACIJ y CELS, así como por personas afectadas, con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. La resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los decretos que crearon la Andis y dispusieron su intervención por 180 días.