Icardi y China Suárez se mudan a Nordelta tras regresar a la Argentina

Mauro Icardi y la China Suárez han tomado una drástica decisión que desató la furia de Wanda Nara. A pocos días de su regreso a la Argentina, programado del 11 al 15 de noviembre, la pareja se mudó de la casa de los sueños en Nordelta.

Según reveló Pepe Ochoa en LAM, Icardi y Suárez organizaron todo y van a desembarcar en el país directamente en su "casa nueva". El panelista detalló que la pareja "hoy están poniendo todos los muebles en el barrio San Jorge”.

El regreso del futbolista se da aprovechando la fecha FIFA, lo que le otorga unos días libres. Durante este período, Icardi podrá visitar a las hijas que tiene con la conductora.

Sin embargo, Wanda Nara habría estallado de enojo al enterarse de los planes de la pareja. El juez la obligó a entregar a sus hijas y le prohibió sacarlas de Buenos Aires durante esos días.