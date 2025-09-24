En septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que presenten la Libreta AUH podrán acceder a un pago adicional de $85.000. Este monto corresponde al 20 % retenido mensualmente a lo largo del año, que se paga en forma acumulada al completar este trámite obligatorio.

La Libreta AUH es un formulario que los beneficiarios deben completar para certificar que los niños y adolescentes a su cargo cumplen con la asistencia escolar, el calendario de vacunación y los controles de salud requeridos. Este documento es fundamental para liberar el dinero retenido y así cobrar el beneficio extra.

El trámite para presentar la Libreta AUH es sencillo y puede realizarse tanto online como de manera presencial. Para hacerlo por internet, el beneficiario debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisar y generar la Libreta, descargarla e imprimirla para llevarla a la escuela o centro de salud donde será completada con firmas y sellos. Luego, se debe subir una foto nítida del formulario a la plataforma y esperar la confirmación por correo electrónico.

También es posible entregar la Libreta en formato papel en cualquier oficina de Anses sin necesidad de turno previo.

En septiembre 2025, el monto total de la AUH por hijo es de $115.088, pero los beneficiarios reciben mensualmente el 80 % de este importe ($92.040,4) y el 20 % restante se acumula para el pago extra al presentar la Libreta. Además, quienes completen este trámite tienen derecho a la Ayuda Escolar Anual, una asignación única destinada a cubrir gastos en útiles, uniformes y transporte.

Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, que en septiembre otorga $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más hijos. De esta forma, una familia que cumpla con todos los requisitos podría recibir un ingreso significativo durante este mes.