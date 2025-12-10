Mantenimiento de Maquinaria Pesada: cómo anotarse en la tecnicatura con salida laboral

En un hecho histórico para la educación técnica argentina, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) firmó el acta que da vida oficial a la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada, convirtiéndose en la primera unidad académica del país en ofrecer esta formación especializada. El acto, realizado en el Ministerio de Minería, forma parte de una política estratégica para generar oportunidades educativas en comunidades alejadas y fortalecer un sector clave de la economía provincial.

Una carrera con destino definido: los departamentos mineros

La nueva tecnicatura no estará abierta a todo el público. Tiene un enfoque territorial claro y está destinada exclusivamente a residentes de seis departamentos sanjuaninos donde la minería es actividad central: Sarmiento, Ullúm, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil e Iglesia.

El modelo de cursada será híbrido, combinando educación a distancia con apoyo presencial en aulas equipadas con tecnología instaladas en estos mismos departamentos. "El objetivo es claro: generar oportunidades educativas en zonas alejadas, evitando la migración hacia centros urbanos y promoviendo el arraigo en sus comunidades", explicó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea Fontivero, durante la firma del acuerdo. El cupo será de 25 personas por departamento.

¿En qué consistirá la formación?

La carrera, de dos años de duración, estará a cargo del Departamento de Ingeniería Electromecánica y el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. Estos serán responsables de producir todo el material educativo, diseñar el aula virtual, dictar las clases y realizar las tutorías.

Si bien el plan de estudios específico de la UNSJ aún no se ha difundido, la formación en este campo suele abarcar áreas como mecánica diésel, hidráulica, electrónica de motores, sistemas de transmisión y diagnósticos computarizados de maquinaria utilizada en minería y construcción.

El objetivo: desarrollo comunitario y empleabilidad

Más allá de la formación técnica, el programa persigue objetivos socioeconómicos profundos:

Fortalecer la empleabilidad en un sector donde la especialización es un requisito fundamental. Promover el arraigo territorial, ofreciendo educación de calidad en las propias comunidades para frenar la migración juvenil. Contribuir al desarrollo integral de las comunidades mineras. Capacitar en un sector estratégico para la economía de San Juan, cerrando una brecha de personal calificado que la industria necesita.

"Es un proyecto de gran envergadura y de gran impacto en las comunidades alejadas. Cada institución brinda lo que sabe hacer y, en conjunto, generamos un impacto social muy importante", valoró la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Inscripciones abiertas: cómo y cuándo anotarse

El proceso de admisión para hacer historia ya está en marcha. Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 10 de diciembre de 2025 a través de un formulario online. El único requisito excluyente es tener el secundario completo.

Actividad clave Fecha Inscripciones abiertas Desde el 10 de diciembre de 2025 Inicio del Curso de Ingreso 3 de febrero de 2026 Inicio de clases 10 de marzo de 2026

Es importante destacar que el Curso de Ingreso no tiene cupo limitado, por lo que podrán anotarse todos los interesados que cumplan el requisito. Las clases comenzarán en marzo de 2026 para quienes lo aprueben.

Un ecosistema educativo que crece

Esta tecnicatura no llega sola. Se integra a un ecosistema educativo en expansión que ya incluye otras tecnicaturas mineras de la UNSJ y de la Universidad Católica de Cuyo. Con esta nueva oferta, San Juan contará con ocho tecnicaturas universitarias híbridas, doce aulas en departamentos mineros y una proyección de 900 estudiantes activos.

Para el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, este lanzamiento "demuestra una vez más la articulación que tenemos con el gobierno provincial y los gobiernos municipales". La iniciativa, financiada por fondos específicos para el desarrollo minero y comunitario, marca un camino para que la educación universitaria llegue a cada rincón de la provincia, formando a los técnicos que el futuro de San Juan necesita.