Anses lanzó descuentos y reintegros para jubilados y pensionados
En septiembre de 2025, los jubilados y pensionados que reciben sus haberes a través de Anses podrán acceder a un programa exclusivo de descuentos y reintegros diseñado para mejorar su capacidad de compra.
El programa Beneficios Anses brinda promociones en más de 7.000 comercios distribuidos a lo largo del país, con el objetivo de mitigar el efecto de la inflación y favorecer el ahorro en las compras cotidianas de los adultos mayores.
Entre las ventajas principales se destacan:
- 10% de descuento en supermercados, en muchos casos sin límite de reintegro, ayudando a la adquisición de alimentos y productos esenciales.
- 20% de descuento en artículos de perfumería y limpieza, sectores clave para el consumo diario.
- 5% de reintegro adicional con un tope mensual de $20.000 para quienes cobran su jubilación o pensión en el Banco Nación y utilizan la app BNA+ con QR para pagar con tarjeta de débito o crédito.
Este reintegro extra está disponible en las principales cadenas de supermercados del país, que incluyen Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
Para beneficiarse de estas promociones, no es necesario realizar trámites adicionales. Solo se debe abonar con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes en los comercios adheridos.
Con esta iniciativa, Anses reafirma su compromiso con los jubilados y pensionados, brindando herramientas que facilitan hacer frente a la suba de precios y preservar su calidad de vida.
