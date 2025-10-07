Con apenas 19 años, Iker Olivares desarrolló un innovador par de anteojos inteligentes llamado Lensare, que busca proteger a las personas con epilepsia fotosensible al anticipar y reducir los ataques epilépticos provocados por estímulos luminosos.

El proyecto nació a partir de la experiencia personal del joven, cuya hermana padece esta condición. Motivado por los riesgos que enfrenta a diario, Iker creó un dispositivo que detecta picos de luz y oscurece automáticamente sus lentes para evitar que ciertos patrones lumínicos desencadenen una crisis.

Lensare destaca por ser un invento portátil y ligero, con un peso de 60 gramos y una batería que ofrece hasta 10 horas de autonomía en uso intensivo. Además, su diseño accesible lo convierte en una alternativa concreta para quienes no pueden costear tratamientos más caros.

Este desarrollo tecnológico, que combina ciencia y empatía, tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo afectadas por este tipo de epilepsia, demostrando que las soluciones innovadoras pueden surgir incluso de ideas simples bien ejecutadas.