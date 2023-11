Este 15 de noviembre se cumple el sexto aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, que iba tripulado por 44 submarinistas, entre ellos tres sanjuaninos: Cayetano Vargas, Renzo Silva y Gabriel Alfaro. DIARIO HUARPE habló con Belén Varas, quien recordó a su hermano, cómo lo siente a tantos años de la tragedia y cómo convive con el dolor diariamente.

El 7 de noviembre del 2017, un día antes de la fecha de la partida del ARA San Juan, Cayetano se comunicó con Belén para despedirse. Esto no era usual en él y tampoco la afectividad que transmitió en esa comunicación, que sería la última entre ellos dos. “Nunca nos avisaba de qué puerto iba a salir y en esa ocasión lo hizo. No era una persona demostrativa de afecto y cuando se despidió de mí me dijo: “Te quiero, mañana zarpo y volvemos a vernos en diciembre como siempre. Mañana le llamo a la mami", recordó Vargas.

Contó que su familia quedó destrozada tras el hecho y afirmó que coexisten con el dolor diariamente. “Siempre nos quedará el corazón roto con miles de preguntas que nunca serán contestadas y obviamente que nos quedamos con el dolor de no llevar flores a algún lugar. Solamente en la orilla del mar podemos arrojar algunas”, expresó.

“Ha sido muy doloroso. Mis padres siempre han tendido la esperanza de que volvía y mi madre se murió con esa esperanza. Se quedaron en el tiempo”, continuó. “Me invade la tristeza cada que vez que recuerdo nuestra infancia y juventud juntos”, agregó con la voz entrecortada al recordar a Cayetano.

Belén comentó que sus padres armaron un altar con fotos y objetos de Cayetano, desde que era niño, cuando se recibió de submarinista hasta sus últimos días. “Le hemos dado todo el apoyo a nuestros padres, con el corazón roto y muchos interrogantes de los que nunca obtendremos una contestación para saber lo que realmente pasó”, manifestó.

Este 15 de noviembre, a las 18 horas, se llevará a cabo un homenaje a los tripulantes del ARA San Juan en la Base Naval de Mar del Plata, donde se colocará una de las hélices de la nave, la cual fue recuperada y restaurada.

La tragedia que marcó al país

El 8 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan había partido desde la base naval de Ushuaia en una misión de patrullaje por el litoral marítimo argentino y se sabe que un día antes de su desaparición reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio en su sala de máquinas, que resultó subsanado por la tripulación.

Ese fue el último contacto que tuvo el submarino con la base naval de Mar del Plata, cuando la nave se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge.

Por la noche del día 16, los medios de comunicación informaron que las autoridades habían perdido contacto con el submarino.

El 17 de noviembre de 2018, la Armada confirmó que el Seabed había detectado al submarino a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El hallazgo se produjo mediante el empleo de dispositivos submarinos y con un equipo de operación remota dotado de cámaras de alta definición.