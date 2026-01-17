Política > Iniciativa de Trump
Argentina se suma al Consejo de Paz creado por Estados Unidos por los conflictos en Gaza
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei confirmó que la Argentina integrará el Consejo de Paz recientemente creado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una iniciativa internacional destinada a evitar nuevos conflictos en la Franja de Gaza.
A través de sus redes sociales, Milei agradeció explícitamente a Trump por la invitación para que Argentina sea uno de los miembros fundadores de la Junta Ejecutiva Internacional de este organismo, cuya misión es supervisar las etapas de transición y gobernanza en Gaza tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.
En su publicación, el presidente argentino expresó que la participación del país en el Consejo de Paz representa un compromiso con la promoción de la paz y la libertad en zonas de conflicto, y destacó que Argentina “siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad”.
La creación de este Consejo forma parte de un plan más amplio impulsado por Trump para estabilizar la región y supervisar un proceso de reconstrucción en el enclave palestino sin la intervención de Hamas, con la participación de figuras y representantes internacionales que liderarán diferentes aspectos de la transición.
La incorporación de Argentina a este organismo se da en un contexto de estrechamiento de relaciones con Estados Unidos y otros aliados, en el que el gobierno argentino ha asumido posturas claras relacionadas con la política exterior y la seguridad internacional, sobre todo en Medio Oriente.