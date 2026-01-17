El presidente Javier Milei confirmó que la Argentina integrará el Consejo de Paz recientemente creado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una iniciativa internacional destinada a evitar nuevos conflictos en la Franja de Gaza.

A través de sus redes sociales, Milei agradeció explícitamente a Trump por la invitación para que Argentina sea uno de los miembros fundadores de la Junta Ejecutiva Internacional de este organismo, cuya misión es supervisar las etapas de transición y gobernanza en Gaza tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Publicidad

En su publicación, el presidente argentino expresó que la participación del país en el Consejo de Paz representa un compromiso con la promoción de la paz y la libertad en zonas de conflicto, y destacó que Argentina “siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad”.

La creación de este Consejo forma parte de un plan más amplio impulsado por Trump para estabilizar la región y supervisar un proceso de reconstrucción en el enclave palestino sin la intervención de Hamas, con la participación de figuras y representantes internacionales que liderarán diferentes aspectos de la transición.

Publicidad

La incorporación de Argentina a este organismo se da en un contexto de estrechamiento de relaciones con Estados Unidos y otros aliados, en el que el gobierno argentino ha asumido posturas claras relacionadas con la política exterior y la seguridad internacional, sobre todo en Medio Oriente.