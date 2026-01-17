La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al empresario colombiano Alex Saab del cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional, en una significativa reconfiguración del gabinete en medio de la transición política tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Rodríguez comunicó la medida a través de su cuenta oficial en Telegram, en la que también anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción con el de Comercio Nacional, funciones que serán asumidas por Luis Antonio Villegas, quien ya se desempeñaba como titular del segundo. Saab, considerado una pieza clave del entorno de Maduro, “asumirá nuevas responsabilidades”, según el mensaje de la mandataria.

La salida de Saab, estrecho colaborador del exmandatario y figura con peso en la estructura política y económica del chavismo, ocurre en un contexto de fuertes presiones internas y externas. Saab había sido designado ministro en octubre de 2024 y previamente fue foco de controversias internacionales, incluida su detención en Cabo Verde en 2020 y posterior extradición a Estados Unidos bajo acusaciones de conspiración para lavado de dinero, aunque años después fue liberado y los cargos desestimados.

La reorganización del gabinete se interpreta como parte del intento de Rodríguez por consolidar su liderazgo y ajustar la administración venezolana en un escenario donde debe equilibrar la influencia interna con las demandas de actores internacionales, en particular tras los cambios de poder registrados tras el arresto de Maduro.

La fusión de carteras y el nombramiento de Villegas buscan centralizar la política económica en un momento de incertidumbre para la economía venezolana, afectada por años de crisis y sanciones. La decisión también marca una redefinición de alianzas dentro del gobierno, con miras a fortalecer el control político de Rodríguez sobre áreas clave del Estado.