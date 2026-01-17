Autoridades confirmaron la identidad de la víctima del grave siniestro vial ocurrido esta madrugada en la ruta nacional 149, a la altura del departamento Ullum, fue identificada como Juan Damián Belleggia, de 53 años y oriundo de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Belleggia conducía uno de los camiones que transportaban paneles solares rumbo a Calingasta, formando parte de un convoy de aproximadamente diez vehículos.

Así quedó la cabina del camión. (Gentileza)

El accidente se produjo cerca de las 03:40 horas, cuando la Policía recibió el alerta de un camión caído al costado de la ruta, a 5 kilómetros al norte del puente de Pachaco. Al llegar, constataron que el camión con acoplado había caído a un precipicio en la bajada hacia el río Los Patos. Belleggia fue hallado aparentemente inconsciente y trasladado de urgencia al hospital de Calingasta, donde falleció poco después de las 4 de la madrugada.

Las primeras pericias indican una falla con los frenos del rodado. (Gentileza)

Las imágenes, además de reflejar la magnitud del accidente, permiten observar cómo las llamas consumieron por completo la cabina del camión, dejando pocas pistas sobre la mecánica del vehículo. Además, las pericias encontraron ralladas de las gomas del camión, lo que alienta a la teoría de que el chofer intentó frenar y evitar la tragedia.

El accidente generó un operativo de emergencia y la investigación continúa para determinar las causas exactas del despiste, incluyendo posibles fallas mecánicas o las condiciones de la ruta al momento del accidente.