La investigación por el ataque a Tania, la mujer de 35 años encontrada maniatada y golpeada tras un encuentro pactado en Córdoba, dio un paso crucial: la Policía detuvo al principal sospechoso, el hombre con quien la víctima había acordado verse en el centro de la capital provincial.

La detención se produjo luego de allanamientos derivados del análisis de cámaras de seguridad y del rastreo de comunicaciones del celular de la víctima. Según fuentes policiales, el hombre detenido ingresó al edificio con Tania, pero las autoridades buscan ahora determinar si hubo cómplices que facilitaron el ataque.

La familia mantiene la alerta: “Hay una o varias personas libres que intentaron asesinarla”, señaló Daniela Morales, abogada de los familiares, en diálogo con El Doce. La mecánica del ataque, con precintos y golpes, sugiere que el detenido pudo haber contado con apoyo logístico. La policía continúa con pericias en el teléfono del sospechoso para identificar a posibles coautores.

La desaparición de Tania ocurrió cerca de las 18 del domingo, cuando salió de su casa en barrio Argüello Norte hacia una cita con un hombre que había conocido por Facebook Parejas. Durante varias horas intercambió mensajes con su hija, hasta que su celular perdió señal por la noche. A las 19:04 le escribió para avisar que había llegado, pero advirtió que “no es el mismo de la foto”. Desde ese momento comenzaron a generarse las primeras alarmas.

Según relató la familia, Tania se mostró incómoda cuando apareció un amigo del hombre y fue presionada a quedarse. Le prometieron regresar alrededor de las 20:30, pero nunca llegó a su casa. Finalmente fue hallada con vida, fuera de peligro, aunque con golpes y contusiones graves.

El caso está bajo la órbita de dos fiscalías: Violencia de Género D. 6 T. 4, a cargo de Andrea Martin, y Cosquín, con Paula Kelm. La familia busca ser aceptada como querellante para impulsar medidas y acceder al expediente mientras se sigue la investigación sobre la participación de posibles cómplices.