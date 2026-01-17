Cada 17 de enero, parroquias en Argentina y otras partes del mundo celebran la tradicional bendición de animales, en la que fieles acercan sus mascotas y animales domésticos para ser bendecidos por sacerdotes, en una ceremonia con profundas raíces religiosas y culturales.

La fecha está vinculada a la festividad de San Antonio Abad, también conocido como San Antón, considerado el patrón de los animales dentro de la tradición cristiana. San Antonio fue un monje egipcio de los siglos III y IV cuya vida austera en el desierto y su relación especial con la naturaleza y los animales lo convirtieron en símbolo de protección y cuidado de todas las criaturas.

Publicidad

Diversos relatos tradicionales reflejan esta conexión: se recuerda que animales salvajes lo acompañaban e incluso ayudaron en momentos claves de su vida, reforzando su imagen como protector de los animales y la razón por la cual se lo invoca especialmente en esta fecha.

El origen de la bendición de animales se remonta a la necesidad de pedir protección, salud y bienestar para los animales, en particular los de trabajo como caballos, bueyes o mulas que eran fundamentales en la vida rural. Con el tiempo, la tradición se amplió e incorporó a las mascotas domésticas, reflejando el rol central que hoy ocupan en los hogares.

Publicidad

Actualmente, sacerdotes en distintas parroquias realizan misas y ceremonias especiales donde los fieles llevan a sus perros, gatos u otros animales para recibir la bendición, un acto profundamente simbólico que expresa respeto, cariño y responsabilidad hacia los seres que comparten la vida con las personas.