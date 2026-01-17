River Plate encendió las alarmas en la última práctica de la pretemporada al registrar una baja inesperada antes del amistoso de este sábado frente a Peñarol, que se disputará desde las 22:15 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Uruguay.

El defensor Fabricio Bustos quedó descartado para el compromiso tras sentir una fatiga muscular en el gemelo izquierdo durante los entrenamientos en Solanas. Por precaución, el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar agravar la molestia física, modificación que alteró la planificación original de Marcelo Gallardo.

Aunque no estaba previsto como titular, Bustos iba a ser una alternativa para administrar cargas en el sector derecho de la defensa, especialmente si se necesitaba relevar a Gonzalo Montiel. Con su ausencia confirmada, el juvenil Agustín Obregón será el suplente en esa posición para el amistoso ante el conjunto uruguayo.

River encara este segundo y último amistoso de pretemporada tras haber vencido 1-0 a Millonarios de Colombia en el primer encuentro preparatorio, mientras busca llegar en la mejor forma posible al debut en el Torneo Apertura ante Barracas Central, programado para el sábado 24 de enero.

Desde el entorno del club confían en que la fatiga muscular de Bustos no será una dolencia de gravedad y que podrá estar disponible para el inicio oficial de la temporada. Aun así, la ausencia del lateral derecho en el duelo ante Peñarol suma incertidumbre en un tramo clave de la preparación del equipo conducido por Gallardo.