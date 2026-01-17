El ambiente mediático se mantiene convulsionado tras las filtraciones de mensajes que pusieron en jaque la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. En este contexto, Moria Casán se expresó en Intrusos (América TV) para ofrecer su visión sobre la situación, resaltando la entereza de ambos protagonistas frente al asedio de la prensa.

La diva explicó que la intervención pública de Siciliani fue un acto de libertad y necesidad de expresión. Tras avisarle que el conflicto sería abordado mediáticamente, la actriz decidió salir al aire de inmediato: “La llamé para avisarle que íbamos a tratar su tema e inmediatamente me llamó y me dijo que quería salir al aire para hablar. Ahí se dio esa catarsis que necesitó hacer”.

Publicidad

Moria destacó además la intención de Castro de acompañar a su pareja en ese momento, aunque fue la propia Siciliani quien optó por transitar la exposición de manera individual. “Eso me parece que habla bien de él, porque quiso dar la cara con ella”, sostuvo la conductora.

La diva enfatizó que la pareja necesita tiempo y reflexión para procesar el impacto emocional. Según Casán, Siciliani está enfrentando una desilusión profunda, mientras que Castro muestra señales de remordimiento y culpa por el dolor causado. “Yo creo que pueden llegar a superar esto, pero necesitan un tiempo para procesar cada uno lo suyo. Ella está duelando una desilusión, que es casi peor que duelar un cuerno, porque te desilusionas de la persona de la cual estás enamorada”, explicó.

Publicidad

Por último, la diva observó una transformación en la exposición pública de Castro, que pasó de la reserva absoluta a una transparencia casi terapéutica: “Está necesitando exponerse a corazón y a tele abierta. Se lo ve avergonzado y se siente culpable por algo que él construyó, en cuanto al dolor de ella”. Casán dejó abierta la posibilidad de un futuro de reconciliación entre la pareja.