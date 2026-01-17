La suerte sonrió doble a la provincia de San Juan en el último sorteo del Quini 6 N° 3339. Dos apostadores locales lograron acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale, llevándose cada uno $5.407.179, según confirmaron desde la Caja de Acción Social.

Ambos boletos fueron vendidos en el departamento Capital. Uno de los tickets ganadores salió de la Agencia N° 23, con la combinación 07, 19, 33, 36 y 41. El segundo premio correspondió a la Agencia N° 209, con los números 19, 26, 33, 36 y 41.

Los afortunados tienen plazo hasta el 29 de enero para presentarse y reclamar el dinero. La doble coincidencia generó una gran alegría en la provincia, reflejando que la fortuna volvió a pasar por San Juan.