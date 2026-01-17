Dos hermanos fueron detenidos este miércoles en el departamento Rivadavia, acusados de haber robado un teléfono celular en el barrio Bernardino Rivadavia. El operativo estuvo a cargo del Comando Radioeléctrico Oeste, tras recibir una alerta por un hecho ilícito en la zona.

Los aprehendidos fueron identificados como Calderón Romero, de 18 años, y Cano Vidal, de 17. Ambos fueron localizados en el barrio El Jilguero, donde la policía encontró a uno de ellos ofreciendo el celular robado dentro de un inmueble.

Al ser interrogado por los efectivos, el joven no pudo justificar la procedencia del dispositivo, por lo que fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la base 34. En el lugar se procedió al secuestro del teléfono, un Huawei de color negro.

Ante la situación, se activó el procedimiento especial de Flagrancia. El ayudante fiscal de turno, Dr. Germán Cuk, se hizo presente en la dependencia policial para supervisar las actuaciones correspondientes.

Como resultado del procedimiento, Calderón Romero quedó vinculado a un legajo caratulado como “Robo”, mientras que su hermano, menor de edad, fue puesto a disposición del Centro de Abordaje de la Adolescencia (CAD), conforme a los protocolos vigentes.