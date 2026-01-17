Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado 17 de enero de 2026 se espera una jornada de intenso calor en San Juan, con una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 23°C. El día se presentará algo nublado y con altas probabilidades de tormentas fuertes hacia la noche.

La alerta amarilla para este sábado 17 de enero. (Gentileza SMN)

Por esta situación, el organismo emitió una alerta amarilla que abarca a gran parte del territorio provincial, además de sectores de La Rioja, Tucumán y Salta. El pronóstico advierte que las tormentas también podrían continuar durante la madrugada del domingo.

De acuerdo al parte oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual. En las zonas más altas de la cordillera, las precipitaciones podrían darse en forma de granizo y hasta nieve.

En cuanto al viento, soplará del noroeste durante la mañana, rotará al noreste por la tarde y hacia el sureste por la noche, momento en el que se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para los próximos días, el SMN anticipa que las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y 35 grados, manteniéndose el ambiente caluroso en la provincia.