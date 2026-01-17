Luciano Benavides expresó toda su emoción tras consagrarse campeón de la categoría motos en el Rally Dakar 2026, en la definición más ajustada de la historia de la competencia, al imponerse por apenas dos segundos. El salteño subrayó que siempre creyó en su posibilidad de ganar y que incluso antes de largar la última etapa sentía que “este Dakar llevaba mi nombre”, frase que resumió la magnitud de su logro.

En sus declaraciones, el piloto explicó que en los kilómetros finales, cuando parecía imposible remontar la ventaja que tenía el estadounidense Ricky Brabec, una combinación de decisión y oportunidad fue clave: “En los últimos tres kilómetros, Ricky se ha equivocado y yo tomé el camino correcto… Ahí vi la oportunidad y no quise perderla”. Benavides destacó que nunca dejó de soñar con el título y que esa confianza interna fue fundamental para alcanzarlo.

Benavides también valoró el contexto familiar del triunfo. Señaló que tanto él como su hermano Kevin están “haciendo historia”, y bromeó con que su victoria por dos segundos, frente a los 43 segundos de margen de Kevin en uno de sus títulos anteriores, lo coloca en un sitial especial dentro de la familia. “Dos segundos después de dos semanas es algo realmente increíble. Es un sueño hecho realidad”, concluyó.

El piloto argentino, de 30 años, completó su novena participación en el Rally Dakar y obtuvo su primera victoria absoluta en esta exigente carrera de más de 8.000 kilómetros. La definición casi cinematográfica de esta edición (y el hecho de que se impuso pese a las dificultades y ante rivales de elite) fue un motivo de orgullo para él y para el deporte argentino.