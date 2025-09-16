La Selección argentina masculina de vóley dio un paso fundamental hacia los octavos de final del Mundial que se disputa en Filipinas al vencer a Corea del Sur por 3 a 1. El equipo dirigido por Marcelo Méndez mostró solidez y se impuso con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18, en un encuentro disputado en la madrugada del martes.

Este triunfo deja a la Albiceleste en una posición inmejorable, a la espera del resultado del partido entre Francia y Finlandia. Si la selección francesa logra la victoria, Argentina asegurará automáticamente su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa fueron parte del plantel y se mantuvieron expectantes en el banco de suplentes. En el plano individual, Pablo Kukartsev se destacó como el máximo anotador del encuentro, con un total de 21 unidades. Muy de cerca lo siguió Luciano Vicentín, quien, a pesar de un inicio algo errático, logró recuperar su nivel para finalizar con 20 puntos, demostrando su capacidad de resiliencia en la cancha.

Argentina cerrará la fase de grupos este jueves a las 7 de la mañana, en un partido que podría ser un mano a mano por el primer puesto de la zona C, ya que se medirá ante la poderosa selección de Francia. Los dos mejores equipos del grupo C se enfrentarán en octavos de final contra los dos mejores de la zona F, que está integrada por Italia, Bélgica, Ucrania y Argelia.