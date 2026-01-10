Los tres sospechosos que habían asaltado al periodista argentino Nicolás Wiñazki fueron detenidos este sábado en Hurlingham, luego de allanamientos realizados por la policía en diferentes puntos de la localidad del conurbano bonaerense. La investigación había comenzado tras la denuncia presentada por el propio comunicador luego del robo en su vivienda.

Según informaron fuentes oficiales, la banda estaba integrada por dos mayores de edad y un menor, todos con antecedentes penales, y fue identificada por sus iniciales como HJL, BEA e INC. Además de la detención, las autoridades secuestraron el vehículo y la moto que utilizaron los delincuentes el día del asalto.

El hecho había ocurrido el lunes pasado, cuando los malvivientes ingresaron al domicilio de Wiñazki mientras éste esperaba a otra persona en la vereda y, tras amenazarlo, le sustrajeron dinero en efectivo, una computadora y otros elementos de valor antes de darse a la fuga.

La causa quedó a cargo de la UFI número 1 del Departamento Judicial de Morón, que siguió de cerca la pesquisa junto con la policía local para dar con los responsables del robo.

Este desenlace se produce en un contexto de preocupación por la seguridad en el conurbano, donde este tipo de delitos generó debates sobre políticas de prevención y operativos de vigilancia en zonas residenciales.