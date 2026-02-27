Mi obra maestra: el éxito de Francella y Brandoni que arrasa en Netflix

La película Mi obra maestra ha vuelto a explotar en Netflix, presentándose como una comedia filosa con sabor a estafa elegante ideal para ver en familia. La trama se centra en Renzo Nervi, un pintor talentoso pero huraño y fuera de época, y su amigo Arturo Silva, un galerista encantador y algo inescrupuloso. Mientras Arturo busca relanzar a Renzo movido por el deseo de ganar dinero y prestigio, la historia se sumerge en el mundo del arte, la amistad masculina y la ambición.

Guillermo Francella y Luis Brandoni exhiben una química de dupla clásica con un timing impecable. Francella aporta carisma y verborragia con múltiples matices, mientras que Brandoni construye un personaje vulnerable, orgulloso y terco. Sus interacciones navegan entre el afecto real y las manipulaciones que surgen cuando el negocio aprieta, generando situaciones de humor ácido y absurdo con una elegancia bien argentina.

El film funciona como una sátira del universo de los coleccionistas, críticos y el snobismo, planteando que una "obra maestra" puede fabricarse mediante el marketing, la escasez y el mito en lugar del talento puro. Con un ritmo ágil que no se estira ni explica de más, esta producción confía en la inteligencia del espectador e invita a reflexionar sobre los límites para salvar un sueño o mantener el control, consolidándose como un gran plan nocturno en la plataforma.