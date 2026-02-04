La Liga Sanjuanina de Fútbol puso en marcha el Torneo Apertura 2026 y ya quedaron definidos el formato de competencia y la programación de la primera fecha, que marcará el inicio oficial de la temporada. El certamen tendrá un cambio y seguirá sin la participación de San Martín.

San Martín no será parte de la competencia ya que volverá a participar de los campeonatos de AFA.

Según el reglamento establecido, los clubes actuarán como locales y visitantes en la primera rueda de acuerdo al sorteo que se realizará a tal efecto, invirtiéndose dicha condición en la segunda rueda con el Torneo Clausura. Con el objetivo de culminar el torneo en tiempo oportuno y dentro del año calendario 2026, la organización prevé que, además de las fechas de los fines de semana, se puedan programar algunos encuentros entre semana.

Una vez finalizada cada una de las ruedas o torneos, los equipos que se ubiquen del 1º al 8º puesto en la tabla general, tanto en Primera como en Cuarta División, accederán a la instancia de playoffs. El club que finalice en el primer lugar de la tabla general de cada torneo clasificará con ventaja deportiva exclusivamente para los cruces de eliminación directa.

Los cuartos de final se disputarán a partido único y se jugarán en la cancha del club mejor posicionado en la tabla. Los cruces serán 1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º. Posteriormente, las semifinales también se jugarán a un solo encuentro, en el estadio del equipo mejor ubicado entre los ocho clasificados. Los enfrentamientos serán el ganador del cruce 1º-8º ante el ganador del 4º-5º, y el ganador del 2º-7º frente al ganador del 3º-6º.

La final del Torneo Apertura se disputará a partido único en el Estadio del Bicentenario o en la cancha que designe el Honorable Consejo Directivo de la Liga Sanjuanina. En tanto, al finalizar el Torneo Clausura, el ganador de ese certamen y el campeón del Apertura disputarán una Súper Final, también a un solo partido, cuyo vencedor será consagrado campeón del Torneo Oficial 2026.

En cuanto al inicio de la competencia, la primera fecha del Torneo Apertura se jugará en conjunto el sábado 14 de febrero. La programación contempla los siguientes cruces: Marquesado enfrentará a Trinidad, Colón será local ante Minero, Atenas recibirá a Sarmiento, San Lorenzo jugará frente a Villa Ibáñez, Juventud Zondina se medirá con Carpintería, 9 de Julio chocará ante Desamparados, Unión hará lo propio frente a Rivadavia, Peñarol se enfrentará con Alianza y López Peláez cerrará la jornada recibiendo a Defensores de Argentinos.

De esta manera, el fútbol sanjuanino se prepara para una temporada intensa, con un formato que promete competencia sostenida, definición por playoffs y una Súper Final que coronará al mejor equipo del año.

El fixture del Torneo Apertura