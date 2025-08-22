La inseguridad volvió a golpear en Chimbas en la madrugada de este viernes, cuando un remisero de 34 años fue víctima de un violento asalto. Según relató a la Policía, tres sujetos lo amenazaron con un cuchillo y le robaron $40.000 en efectivo, un teléfono celular y las zapatillas que llevaba puestas.

La víctima logró dar aviso a efectivos de la Motorizada N°1, que realizaba recorridas en calle Mary O’Graham y Tucumán. Con su descripción, personal del Comando Radioeléctrico Central se dirigió al barrio Costa Canal I, donde localizaron a los sospechosos caminando, e incluso uno de ellos calzaba las zapatillas sustraídas.

Al intentar detenerlos, los delincuentes quisieron darse a la fuga y se escondieron dentro de una vivienda. Allí fueron finalmente reducidos, aunque el procedimiento se complicó porque vecinos y familiares arrojaron piedras contra los uniformados para evitar las aprehensiones.

La Justicia de Flagrancia caratuló el hecho como “Robo Doblemente Agravado por el uso de arma, por ser poblado y en banda, y participación de menores”. Los detenidos fueron identificados como Braian Villarroel (22), Alberto Aguilera Enrique (17) y un adolescente de 15 años, quien fue entregado a su tutor.