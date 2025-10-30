La actualidad televisiva se ve sacudida por una polémica en los medios que involucra a tres figuras destacadas: Nancy Duré, Pilar Smith y Baby Etchecopar. La tensión entre las periodistas Nancy Duré y Pilar Smith se venía arrastrando desde que Duré acusó a Smith de no participar en la entidad APTRA y de mantener una actitud poco profesional.

El conflicto cobró mayor volumen cuando surgieron rumores de un posible vínculo sentimental entre el conductor Carlos Monti y Duré, quien forma parte de su panel. Ante esta situación, Pilar Smith lanzó una crítica feroz, asegurando que Nancy era capaz de cualquier cosa "con tal de pegar una nota" y sentenció: "No la soporto".

En ese marco, el también conductor Baby Etchecopar intervino públicamente, saliendo en defensa de Duré, a quien considera amiga y colega. Etchecopar disparó: "Que no se metan con Nancy".

El ataque más fuerte de Etchecopar fue dirigido a Pilar Smith, a quien no solo afirmó "No conozco a Pilar Smith", sino que la cuestionó duramente: "Esas personas que hacen un programa de televisión y ya se creen Susana Giménez".

La respuesta de Pilar Smith no se hizo esperar, y fue contundente. En su programa, Gossip, replicó la comparación de Etchecopar con la diva: "Soy la Susana Giménez de mi señal".

Smith también se defendió de la acusación de Etchecopar sobre no conocerla, señalando que "estuve con él en los Martín Fierro" y adjuntó una foto de ese evento. Además, reveló una conexión laboral previa: "Baby dice que no me conoce, pero fui productora de un programa que hizo en Azul Televisión".

Sobre el origen real del conflicto con Duré, Smith afirmó que el problema se inició con un rumor que Nancy habría diseminado para "cercarla en APTRA", sugiriendo que nadie la querría allí y que la echarían.

Finalmente, Smith cerró su réplica con una ironía dirigida a Etchecopar y su supuesta pérdida de memoria: "Que tome la pastillita".

El enfrentamiento, que partió por cuestiones profesionales en APTRA, escaló al ámbito mediático gracias a rumores de romances, reproches por buscar "la nota fácil" y la intervención de un tercero de peso en los medios. La fuente concluye que la disputa Duré-Smith "ahora está sobre el escenario y con aliados importantes en juego".