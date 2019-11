Baclini reveló por qué se separó de Cinthia Fernández

Lo que vivieron realmente Martín Baclini y Cinthia Fernández no fue lo mismo que mostraron en la pantalla de ShowMatch. Al menos en gran parte. Se separaron tres meses atrás, por caso, pero la ruptura se hizo pública recién varias semanas más tarde. Por eso, durante dos meses exhibieron en el Bailando 2019 que estaban de novios, cuando eso ya no era así. “Me costaba un montón (simular que estaban juntos), y estar ahí paradito. Lo sostuve por respeto a ella, que es la mujer del medio”, aseguró el empresario en su visita al programa Los ángeles de la mañana.

Además de poner blanco sobre negro sobre las fechas, descubriendo que durante muchas galas mintieron sobre la naturaleza de su vínculo amoroso, Baclini contó qué fue lo que sucedió con Fernández que ocasionó la ruptura. ¿Tuvo algo que ver su amistad con Luciana Salazar, que tanta polémica generó? No. Nada que ver. El “clic” fue por algo menor, mucho menor. “Estaba comiendo unas empanadas y unos sanguches -relató, con su estilo- cuando me entra un mensaje (al celular) de que Cinthia renunciaba al grupo de (WhatsApp) de todos”, explicó.

Aquella decisión de la bailarina había tenido que ver con otra renuncia: la de su coach Quique Pérez, quien decidió irse en disconformidad con Cinthia, quien le pedía mayor compromiso y presencia en los ensayos. Entonces, ella también se fue del grupo. Fue a fines de julio. Y... “Me dolió -admite Baclini-. Nunca me agarra bronca con nadie, pero reconozco que ahí... pasó algo. Desde ese día nunca más pudimos equilibrar el barco". Y se separaron. Y aunque en cada gala del Bailando decían estar más unidos que nunca (aquí, la mentira), ya no hubo retorno para ellos. “Se terminó el amor de pareja. No estamos juntos", reafirma el empresario, quien ahora marcha en soledad. “Hoy, elijo este camino”.

Si bien Martín dice estar agradecido “infinitamente” con su ex pareja, considera que con el paso de las semanas se ganó su propio lugar en la tevé, casi como independizándose de Fernández. “Fui yo mismo”, sostuvo, en referencia a la impensada popularidad que fue cosechando con el correr de las emisiones de ShowMatch. Pero ahora, que como pareja (de baile) quedaron afuera del certamen, regresará a Rosario porque allá dejó “muchas cosas”. Por lo pronto, es dueño de un paseo de compras llamado El Palacio de la Oportunidad, en el que volverá a trabajar de manera full time. “Nunca dejé de ocuparme, pero ahora puedo estar tranquilo”, explica, destacando que si bien el Bailando es “maravilloso”, demanda mucha atención. “Más a un perro como yo, que no sé bailar...”, reconoció Baclini.

FUENTE: Infobae