Bayern Munich derrotó 3 a 1 a Chelsea en un duelo atractivo que abrió la fase de grupos de la Champions League. El conjunto alemán tomó ventaja con un gol en contra de Trevoh Chalobah, amplió la diferencia mediante un penal convertido por Harry Kane y sentenció el partido con otro tanto del delantero inglés en el segundo tiempo. Chelsea, dirigido por Mauricio Pochettino y con Enzo Fernández en cancha, descontó gracias a Cole Palmer, pero no logró revertir el resultado.

El enfrentamiento, disputado a gran ritmo, mostró la superioridad de los bávaros en los momentos clave. Kane brilló como figura al marcar un doblete y liderar la ofensiva del equipo de Thomas Tuchel. Los Blues intentaron reaccionar tras el descuento, pero la solidez defensiva del Bayern evitó mayores complicaciones.

Con esta victoria, Bayern Munich sumó sus primeros tres puntos en el Grupo buscando ser protagonista del torneo continental. Chelsea, por su parte, deberá ajustar su rendimiento para mantenerse competitivo en las próximas fechas.

En la segunda jornada de la Champions, el Bayern enfrentará a su próximo rival para seguir sumando, mientras que Chelsea buscará recomponerse ante un nuevo desafío europeo.