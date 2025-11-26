Aseguran que Miranda se separa en 2026: el escandaloso motivo

Tras el increíble primer show que ofreció Miranda! en Ferro el pasado 22 de noviembre, conocido como el Día de la Música, surgieron rumores que insinuaban una presunta separación del dúo pop, generando sorpresa entre los fans que disfrutaron de la presentación en Buenos Aires del Tour Nuevo Hotel Miranda!.

El periodista Ángel De Brito aseguró que le llegaron versiones sobre la mala relación entre Juliana Gattas y Ale Sergi durante ese primer recital en Ferro, versiones que anticipaban el final del dúo, ya que no tenían previstos próximos shows, lo que encendió la alerta entre sus seguidores.

Sin embargo, el dúo y la majestad pop tienen asegurada su continuidad por mucho tiempo más. Se desmiente la información que circuló en redes sociales, pues se vienen presentaciones en el exterior y nuevos proyectos para que sigan manteniendo la corona en sus manos.

En diálogo exclusivo con Claudia Seta de PRONTO MÚSICA, Gabriela Jurado, prensa del dúo, reveló la verdad y disipó las dudas sobre el futuro de la banda: “Mentira, Miranda! no se separa. En 2026 va a ser un año más tranquilo, pero no se separan. Tienen dos shows confirmados en España: en febrero en Benidorm Fest, España, y en octubre en Movistar Arena Madrid que todavía no está anunciado”.

Jurado agregó que el 2025 fue un año de mucha adrenalina para la banda, por lo que el próximo año será un período de relajación y nuevos desafíos. “Van a hacer música nueva y van a estar más tranquilos y relajados después de tanta adrenalina, del 2025 tan al palo. Como cualquier banda que toma estas decisiones. Wos, por ejemplo, el año pasado estuvo sin tocar en Buenos Aires”.

La decisión de reducir el ritmo no implica un quiebre, sino una gestión de tiempos. “La decisión es no tocar en Buenos Aires por un año. Decisiones que se toman para administrar sus tiempos y su vida, según el cansancio que les genera este ritmo de vida. Es un año distinto, pero no se separan”.