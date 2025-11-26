La dura advertencia de Gustavo Yankelevich a Tinelli por sus crisis familiar

Gustavo Yankelevich, una persona histórica para el mundo televisivo, ha ofrecido su perspectiva sobre el duro presente del ex presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli. La opinión de Yankelevich es de gran relevancia, dado que fue fundamental en la vida y carrera de Tinelli, al punto que el conductor nombró uno de sus estudios en honor a la hija de Yankelevich, Romina Yan.

En diálogo con Gustavo Descalzi para A La Tarde, el productor expresó que "Tinelli ya se levantó de muchas. Esta se le viene un poco más densa porque es un tema de familia y él nunca la había tenido dividida".

A pesar de su conocimiento de la situación, Yankelevich aclaró que no está en comunicación con Marcelo y no han hablado desde que estalló el escándalo. El productor indicó que cree que "él necesita su tiempo para tratar de encaminar esto".

Aunque el presente del conductor es tormentoso, Yankelevich manifestó: "Tengo confianza que él se va a volver a levantar". Sin embargo, reconoció que el mal momento que está pasando Marcelo Tinelli no le tomó por sorpresa. Yankelevich señaló: "Hace tiempo que yo venía escuchando que él estaba teniendo problemas con su compañía, pero no que personalmente también".

El histórico productor de televisión argentina confía en el futuro de Tinelli, opinando: "Es un tipo derecho y estoy seguro que va a ordenar sus cosas y su equipo para salir adelante".