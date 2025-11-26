Policiales > Terrible
Una menor fue apuñalada en una escuela de Tucumán: investigan qué motivó el ataque
POR REDACCIÓN
Una alumna de 13 años fue apuñalada en el pecho por un compañero de curso dentro de una escuela de Tucumán, en un episodio de violencia escolar que conmocionó a toda la provincia. El ataque ocurrió ayer, minutos antes de las 17, cuando los estudiantes se disponían a salir al último recreo del día y el agresor extrajo un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros para herirla.
La adolescente fue asistida de inmediato y trasladada en una ambulancia al Hospital de Niños, donde la médica de guardia confirmó que la lesión no comprometió órganos vitales. La paciente quedó internada en observación y se encuentra estable, fuera de peligro.
Tras el hecho, la Policía de Tucumán preservó el aula donde ocurrió la agresión y secuestró el arma blanca utilizada. La Unidad Fiscal Criminal N.º 1 caratuló inicialmente la causa como tentativa de homicidio, aunque el expediente fue derivado luego a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, que llevará adelante la investigación.
La Fiscalía dispuso la intervención del laboratorio de criminalística, la declaración de la directora del establecimiento y una revisión médica legal de la víctima una vez que reciba el alta. El alumno señalado como autor del ataque fue entregado a sus familiares tras confirmar su identidad.
Mientras avanza la investigación, los fiscales buscan determinar cómo ingresó el arma al colegio y qué motivó la agresión, al tiempo que el caso reaviva el debate sobre la seguridad en las instituciones educativas y los mecanismos de prevención de la violencia entre estudiantes.
