Una alumna de 13 años fue apuñalada en el pecho por un compañero de curso dentro de una escuela de Tucumán, en un episodio de violencia escolar que conmocionó a toda la provincia. El ataque ocurrió ayer, minutos antes de las 17, cuando los estudiantes se disponían a salir al último recreo del día y el agresor extrajo un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros para herirla.

La adolescente fue asistida de inmediato y trasladada en una ambulancia al Hospital de Niños, donde la médica de guardia confirmó que la lesión no comprometió órganos vitales. La paciente quedó internada en observación y se encuentra estable, fuera de peligro.

Tras el hecho, la Policía de Tucumán preservó el aula donde ocurrió la agresión y secuestró el arma blanca utilizada. La Unidad Fiscal Criminal N.º 1 caratuló inicialmente la causa como tentativa de homicidio, aunque el expediente fue derivado luego a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, que llevará adelante la investigación.

La Fiscalía dispuso la intervención del laboratorio de criminalística, la declaración de la directora del establecimiento y una revisión médica legal de la víctima una vez que reciba el alta. El alumno señalado como autor del ataque fue entregado a sus familiares tras confirmar su identidad.

Mientras avanza la investigación, los fiscales buscan determinar cómo ingresó el arma al colegio y qué motivó la agresión, al tiempo que el caso reaviva el debate sobre la seguridad en las instituciones educativas y los mecanismos de prevención de la violencia entre estudiantes.