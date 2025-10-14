La Selección Argentina mostró su jerarquía y se impuso con contundencia por 6 a 0 frente a Puerto Rico en un amistoso disputado en Miami. Con dobletes de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, y los aportes de Gonzalo Montiel y un gol en contra de Steven Echevarría, el equipo de Lionel Scaloni no dejó dudas ante un rival al que enfrentó por primera vez.

Desde el inicio, el dominio argentino fue total. A los 13 minutos del primer tiempo, Mac Allister abrió el marcador tras un rebote generado por un disparo de Nicolás González. Minutos después, Montiel amplió la ventaja con una volea cruzada tras una asistencia precisa de Lionel Messi, quien fue titular y capitán.

El tercer tanto llegó a los 36 minutos, nuevamente a través de Mac Allister, que conectó un pase atrás de José Manuel “Flaco” López y selló el 3 a 0 con un remate alto. Antes del descanso, Emiliano “Dibu” Martínez protagonizó una gran atajada ante un disparo de Wilfredo Rivera, evitando el descuento.

En el complemento, Scaloni dispuso varios cambios. El cuarto gol llegó a los 19 minutos, cuando un remate de Nico González fue desviado por Echevarría, quien terminó marcando en propia meta. Luego, Lautaro Martínez, que había ingresado desde el banco, aumentó la diferencia con una definición por encima del arquero Cutler a los 33 minutos, y cerró el marcador cinco minutos más tarde tras una asistencia de Messi.

El amistoso sirvió para seguir sumando minutos y probar variantes en el equipo argentino, que continúa su preparación de cara a los próximos compromisos internacionales.

Argentina no tuvo inconvenientes para resolver el encuentro ante un rival combativo pero sin peso ofensivo, y selló una nueva victoria con una actuación sólida y eficaz en todas sus líneas.