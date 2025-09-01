El plantel de Boca Juniors regresó a Buenos Aires tras su victoria ante Aldosivi en Mar del Plata por el Torneo Clausura, pero la alegría se vio empañada por una preocupante noticia para Miguel Ángel Russo. El arquero titular, Agustín Marchesín, habría sufrido un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda sobre el cierre del encuentro contra el "Tiburón".

Según informó el periodista Diego Monroig de ESPN, Marchesín se realizará estudios para determinar el grado exacto de la lesión. Sin embargo, de confirmarse el desgarro, el guardameta se perderá al menos dos partidos fundamentales: el enfrentamiento ante Rosario Central en Arroyito y el partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera.

Ante la baja de su experimentado arquero, el cuerpo técnico de Boca deberá definir rápidamente quién será el encargado de proteger los tres palos. La opción más probable es Leandro Brey, quien ha sido el suplente habitual desde el año pasado y ya ingresó en Mar del Plata tras la lesión de Marchesín.

No obstante, se abre la puerta para que Sergio Romero o Javier García puedan tener una oportunidad. Ambos arqueros finalizan su contrato a fin de año y no han atajado desde 2024. En el caso particular de Romero, la situación es más compleja, ya que "ni siquiera es considerado en los entrenamientos de fútbol". La definición sobre quién será la alternativa mientras Marchesín se recupera se aclarará cuando el plantel retome los entrenamientos este miércoles por la tarde.