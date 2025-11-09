Publicidad
Publicidad

Huarpe Deportivo > En la Bombonera

Boca le gana por 2 a 0 a River y se queda con el Superclásico

En el final del primer tiempo, el Changuito abrió el marcador y en el inicio del segundo tiempo, Merentiel marcó el 2 a 0.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Exequiel Zeballos abrió el marcador y puso el 1 a 0 para el Xeneize. Foto: Gentileza

En la Bombonera, Boca y River ya juega un Súper que define mucho para ambos clubes. El equipo de Claudio Úbeda, líder de la Zona A, quiere ganar y asegurar su lugar en la Libertadores 2026. Por su parte, el Millonario de Marcelo Gallardo debe salir victorioso para mantener vivas sus chances de clasificar a la próxima Copa a través de la tabla anual.

El encuentro inició a las 16:30 horas y se puede ver en vivo por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports.

Publicidad

Nota en desarrollo.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS