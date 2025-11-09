Boca le gana por 2 a 0 a River y se queda con el Superclásico

En la Bombonera, Boca y River ya juega un Súper que define mucho para ambos clubes. El equipo de Claudio Úbeda, líder de la Zona A, quiere ganar y asegurar su lugar en la Libertadores 2026. Por su parte, el Millonario de Marcelo Gallardo debe salir victorioso para mantener vivas sus chances de clasificar a la próxima Copa a través de la tabla anual.

El encuentro inició a las 16:30 horas y se puede ver en vivo por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports.

Nota en desarrollo.