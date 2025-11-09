Las ventas minoristas pymes mostraron una leve mejora durante octubre, con un repunte mensual del 2,8%, impulsadas por promociones y el movimiento comercial del Día de la Madre. No obstante, la actividad aún se mantiene por debajo de los niveles del año pasado.

De acuerdo con el relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas registraron una caída interanual de 1,4% a precios constantes, mientras que en lo que va del año acumulan un aumento de 4,2%.

En el informe, la entidad detalló que el 56% de los comercios consultados dijo que su situación económica se mantuvo igual respecto a 2023, mientras que un 33% consideró que fue peor, lo que representa una mejora de cinco puntos frente a septiembre.

Las expectativas empresarias para el próximo año muestran un leve optimismo: el 47,9% de los encuestados espera una mejora, el 43% cree que no habrá cambios y apenas un 9% prevé un deterioro. Sin embargo, la cautela domina la decisión de invertir: el 57,3% considera que no es un buen momento, el 14,8% opina lo contrario y el resto no tiene una definición clara.

En el análisis por rubros, seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales.

El rubro “Perfumería” fue el más afectado, con una baja de 6,3%, seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles”, que retrocedió 3,7%.

En la comparación mensual desestacionalizada, todos los sectores mostraron subas. “Perfumería” lideró el crecimiento con un 9,7% respecto del mes anterior, mientras que “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” subió 4,1%.

En síntesis, octubre dejó señales mixtas: las ventas minoristas pymes registraron una mejora puntual por los descuentos y fechas especiales, pero el consumo sigue mostrando prudencia ante los mayores costos operativos, la baja rentabilidad y las dificultades de financiamiento.