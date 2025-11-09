Una fatal tragedia vial sacudió este domingo al departamento San Martín, donde una persona que se desplazaba en motocicleta perdió la vida tras ser impactada por otro vehículo.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Nacional y Bahía Blanca, en una zona transitada del departamento. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, todos los involucrados en el siniestro serían familiares, lo que agrega aún más dramatismo a la situación.

Publicidad

Según trascendió, la víctima circulaba en moto cuando, por motivos que aún se investigan, fue embestida desde atrás por otro rodado, lo que le provocó graves heridas que derivaron en su fallecimiento en el lugar.

En el sitio trabaja personal de la Comisaría 19ª, bajo las directivas de la UFI Delitos Especiales, que lleva adelante las tareas de investigación para determinar las causas del accidente y confirmar la relación entre las personas implicadas.