GP de Brasil: Norris se quedó con el 1º puesto y Colapinto finalizó 15º

El Gran Premio de Brasil dejó emociones fuertes en el circuito de Interlagos, donde el británico Lando Norris (McLaren) se impuso con autoridad y dio un paso clave en la lucha por el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Detrás suyo finalizaron el joven Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen, quien protagonizó una gran remontada desde los boxes hasta el tercer lugar.

En tanto, el argentino Franco Colapinto completó una actuación destacada y consistente, mostrando competitividad con su Alpine a lo largo de toda la carrera. El piloto bonaerense largó desde el fondo de la parrilla, logró ganar posiciones en las primeras vueltas y se mantuvo dentro del ritmo de carrera del pelotón medio.

Durante los primeros giros, Colapinto fue protagonista involuntario de un toque con Lewis Hamilton, quien intentó superarlo en la recta principal y lo golpeó en la rueda trasera izquierda. A pesar del impacto, el argentino mantuvo el control del auto y pudo continuar sin daños mayores.

Desde entonces, el piloto de Alpine luchó por entrar en la zona de puntos, gestionando el desgaste de neumáticos y aprovechando los períodos de Safety Car. Sin embargo, sobre el final, el ritmo de los autos de adelante y las estrategias de parada lo relegaron al puesto 15, sin poder sumar sus primeros puntos en la categoría.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró cerrar una buena actuación y cruzó la meta en décimo lugar, rescatando un punto valioso para Alpine en la recta final del campeonato.

Entre los abandonos destacados estuvieron los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, además del brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), que no pudieron completar la competencia ante su público.

Con este resultado, Lando Norris amplía su ventaja en el campeonato y se perfila como el gran candidato al título, mientras que Colapinto continúa ganando experiencia y demostrando solidez en su temporada debut.

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará del 20 al 22 de noviembre, en un escenario urbano cargado de expectativa por el espectáculo nocturno que ofrecerá la Fórmula 1.