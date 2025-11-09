Durante noviembre de 2025, PAMI mantiene vigente la entrega gratuita y domiciliaria de pañales descartables para sus afiliados que lo requieran por razones médicas. Este beneficio representa un alivio económico y práctico para miles de jubilados y pensionados que necesitan cuidados especiales.

Para acceder, es fundamental contar con una prescripción médica que justifique el uso de pañales descartables, un requisito indispensable para solicitar el beneficio. Está orientado a personas con movilidad reducida, incontinencia o en proceso de recuperación postquirúrgica, garantizando así su dignidad y comodidad.

Pasos para gestionar el beneficio

Solicitar la Orden Médica Electrónica (OME) a través del médico de cabecera en el sistema PAMI, documento que autoriza la provisión mensual de pañales.

Registrar la OME en la agencia PAMI local o cargarla en el portal web oficial, verificando que los datos de contacto y domicilio estén actualizados.

Una vez registrada, la entrega se programa automáticamente y una empresa autorizada llevará los pañales directamente al domicilio del afiliado.

Es importante destacar que la entrega a domicilio es 100% gratuita y no implica ningún costo adicional para los beneficiarios, ya que está cubierta por la obra social.

El programa provee una cantidad estándar de 90 pañales mensuales, aunque si la situación médica lo requiere, el médico puede solicitar un aumento, que será evaluado por PAMI. La Orden Médica Electrónica tiene una validez aproximada de seis meses, lo que permite recibir el beneficio sin trámites reiterados durante ese período.

Los afiliados que cumplan con los requisitos y aún no reciban el servicio deben consultar con su médico de cabecera para iniciar el trámite y así acceder a este apoyo fundamental para el cuidado personal.